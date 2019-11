Dortmund ontsnapt in blessuretijd aan blamage

Borussia verdedigde dramatisch slecht in de eerste helft. Streli Mamba (twee) en Gerrit Holtmann straften het gebrek aan snelheid en rugdekking in de gammele defensie van Dortmund hard af. Na de pauze zette Borussia de achtervolging fel in. Na treffers van Jadon Sancho en Axel Witsel bracht Marco Reus in de extra tijd de gelijkmaker op zijn naam. Borussia Dortmund staat nu op vijf punten van koploper Borussia Mönchengladbach, dat zaterdag bij Union Berlin speelt.

Frankrijk: Lille kan niet stunten tegen PSG

Lille heeft in Frankrijk niet voor een stuntje kunnen zorgen. De tegenstander van Ajax, woensdag in de Champions League, ging bij koploper Paris Saint-Germain met 2-0 onderuit. In de eerste helft kwamen Mauro Icardi en Angel Di Maria tot scoren voor de thuisclub, die nu elf punten meer heeft dan Olympique Marseille. De nummer 2 van de ranglijst speelt zondag uit tegen Toulouse. Lille staat achtste, op veertien punten van de titelverdediger.

Bij Paris SG maakte Neymar zijn rentree. De Braziliaanse aanvaller stond ruim een maand aan de kant wegens een achillespeesblessure. Ploeggenoot Kylian Mbappé begon op de bank. De Franse international was de afgelopen dagen ziek. Na ruim een uur nam Mbappé de plaats in van Neymar.

België: Club Brugge loopt weg van Gent

Koploper Club Brugge heeft de voorsprong op nummer 2 AA Gent vergroot tot acht punten. De ploeg van aanvoerder Ruud Vormer versloeg op eigen veld laagvlieger KV Oostende met 2-0. Gent verloor donderdag met 3-2 bij Antwerp.

Mats Rits opende na een half uur de score voor Club Brugge. Zeven minuten later moest Oostende verder met tien man door een rode kaart voor Ronald Vargas. Kort na de rust zorgde Siebe Schrijvers voor 2-0.

