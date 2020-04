Wielrennersvakbond gaat niet akkoord met salarisverlaging

De wielerwereld bevindt zich in moeilijke tijden door de coronacrisis. Koersen worden vanwege het nieuwe virus geschrapt en dat ondervinden de wielrenners, hun ploegen en de internationale wielerunie in serieuze mate. „De UCI (internationale wielerunie, red.) is door alle afgelaste en uitgestelde evenementen ook niet bepaald gespaard. We moeten nu drastische maatregelen nemen om de storm te doorstaan”, liet David Lappertient, de voorzitter van de UCI, donderdagmiddag weten.

De UCI heeft forse salarismaatregelen moeten nemen. En dat is waar de AIGCP, de belangenbehartiger van professionele wielerploegen, ook naar streeft. Onlangs vroeg de partij aan de renners een deel van hun salaris af te staan. „We begrijpen het verzoek van de AIGCP”, zegt CPA-voorzitter Gianni Bugno. „Maar we moeten de regels respecteren. Het is onacceptabel om zulke forse salarismaatregelen te nemen, zonder dat er bewijs geleverd kan worden dat de renners hun contract niet kunnen naleven.”

De CPA gaat vooralsnog niet akkoord met het verzoek. „Wij zijn op de hoogte van alle problemen waar de teams en sponsoren mee te maken krijgen in deze tijden van nood. We zijn bereid om te luisteren en compromissen te sluiten om de sport te redden, maar wij laten de renners niet in de steek”, aldus Bugno in zijn verklaring.

Sommige wielerteams, zoals CCC van olympisch kampioen Greg Van Avermaet, kondigden al aan in de salarissen te moeten snijden. Teambaas Patrick Lefevere van Deceuninck - Quick-Step zei vrijdag Het Nieuwsblad te vrezen dat teams failliet zullen gaan.