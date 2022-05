Roger Schmidt: ’Punten zijn weg, maar KNVB toont wel karakter’

„Maar de twee punten zijn wel weg”, zo vervolgde de Duitse trainer. „Dat is jammer. Het was een beslissend moment. Dan volgt er een totaal onnodige fout. We beschikken tegenwoordig over alle mogelijke technieken om dit juist te voorkomen. Na de beslissing waren alle hulpmiddelen aanwezig om alsnog tot de juiste beslissing te komen. Het was mogelijk om het besluit een penalty te geven nog te herzien.”

Schmidt zei dat hij erin moest berusten. „Het is onderdeel van het voetbal. Maar het is wel een keihard fout in de laatste minuut van een topduel. Zonder die beslissing win je de wedstrijd. Dat scheelt twee punten. Het wil niet zeggen dat PSV dan kampioen zou worden. Maar er is dan wel nog steeds een kans op de titel. Het is jammer dat die PSV ontnomen wordt. In Nederland is er nog nooit een club in geslaagd om de beker te winnen, de Johan Cruijffschaal te veroveren en de titel te pakken. We waren graag de eerste club geweest die dat zou presteren. De kans daarop hebben we verspeeld.”

Schmidt nuanceerde later dat er nog een waterkansje is. „Daar moeten we klaar voor zijn. Ajax speelt tegen Heerenveen en wij tegen NEC. Voor die clubs is er nog wat te winnen. We hebben allebei geen makkelijke wedstrijd”, hoopt hij stiekem dat PSV toch nog wat dichterbij kan komen.