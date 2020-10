Primoz Roglic verliest rode trui in Vuelta door gedoe met regenjas

Roglic verloor op de slotbeklimming 43 seconden op Carapaz (Ineos) en zakte naar de vierde plaats in het klassement op een halve minuut. De Brit Hugh Carthy (EF) is de nieuwe nummer twee op 18 seconden, de Ier Dan Martin (Israel Start-Up Nation) staat derde op 20 seconden.

Regenjas

„Ik had op de voorlaatste beklimming moeite om mijn regenjas aan te trekken en dicht te krijgen”, vertelde Roglic, die daardoor een gaatje moest laten op het peloton.

„In de afdaling brak het peloton in tweeën en raakte ik op achterstand. Ik moest vol gas geven om terug te komen. Dat was zo’n grote inspanning die ik moest bekopen met tijdverlies in de finale. „Het is wat het is. Soms win je en soms verlies je. Na de rustdag morgen gaan we weer alles geven. We komen terug.”

Gebroeders Izagirre

Een groep van 23 renners vormde zondag de kopgroep, waarvan een gedeelte uit handen wist te blijven van de klassementsrenners. Dylan van Baarle zat voorin, samen met Izagirre.

De finale in de zesde rit werd een onderonsje van de broers Izagirre, want ook de oudere broer van de ritwinnaar, Gorka Izagirre, speelde een belangrijke rol voorin. Hij reed lange tijd virtueel in de rode trui, maar werd op de slotbeklimming achterhaald. Zijn broer Ion maakte het karwei daarna af.

Tourmalet geschrapt

De klim naar het het skioord Aramón-Formigal in de Pyreneeën verving de geplande slotklim op de Col du Tourmalet. Het uitstapje naar Frankrijk kon niet doorgaan vanwege de verscherpte coronamaatregelen daar. Zo blijft het coronavirus de koers, waarvan de start in Nederland al werd geschrapt, beïnvloeden.

Bekijk hier het algemeen klassement in de Ronde van Spanje.