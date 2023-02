Jürgen Klopp na nieuwe zeperd: ’Over dit seizoen wordt geen film gemaakt’

Toch was hij wel nog enigszins tevreden met het gelijkspel. ,,Dit is een goed punt. Had het beter gekund? Ja. Maar we zijn blij dat we de nul hebben houden en we moeten zo door blijven gaan. We kunnen niet blijven jammeren vanwege onze eigen teleurstellende resultaten van de laatste weken. We moeten vooruit.”

Door het nieuwe puntenverlies blijft Liverpool op de zevende stek hangen. ,,Dit zal niet het seizoen worden waar iedereen later over gaat lezen in de geschiedenisboeken. Er zal ook geen uitgebreide film over gemaakt worden. Maar we moeten erdoorheen en dat zullen we ook doen.”