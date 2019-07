Video: Memphis profiteert van megablunder Alisson

In een oefenpot met Olympique Lyon ging hij al na 2,5 minuut gruwelijk de mist in. Een makkelijke bal van de zijkant zou een prooi voor Alisson moeten zijn, maar hij laat de bal eenvoudig uit zijn handen glippen. Om het nog koddiger eruit te laten zien, verdwijnt de bal ook nog door zijn benen.

Moussa Dembele profiteert, althans, dat probeert hij, want Alisson legt de Lyon-aanvaller neer: strafschop. Memphis Depay heeft daar vervolgens geen enkele moeite mee: 1-0 voor de Fransen.

The Reds hebben alweer orde op zaken gesteld inmiddels. Roberto Firmino zorgde voor de 1-1, vier minuten schoot Joachim Andersen in eigen goal. Momenteel is het rust.