Kim Clijsters stelt Nederlandse coach aan

De 36-jarige Belgische heeft de twee jaar oudere Fred Hemmes Junior aangesteld. Hemmes was in het verleden onder meer coach van Ruben Bemelmans, een proftennisser uit België. Hemmes kwam zelf niet verder dan de 188e plek op de wereldranglijst. Ook Carl Maes, die de voormalige nummer 1 jarenlang begeleidde, blijft betrokken.

Clijsters doet volgende week nog niet mee aan de Australian Open. Ze hoopt begin maart terug te kunnen keren op het toernooi in het Mexicaanse Monterrey. Clijsters staat vor haar tweede comeback in haar loopbaan. In haar succesvolle carriere won de voormalig nummer een van de wereld tot nu toe vier grandslamtoernooien. In 2005, 2009 en 2010 toonde ze zich de beste bij de US Open. In 2011 won Clijsters de Australian Open.