Laatste drie Sportman van het Jaar bekend

Deze genomineerden zijn uitverkoren door een vakjury uit de sport, onder voorzitterschap van Bas van de Goor en onder meer bestaande uit Marianne Timmer, Foppe de Haan en Maarten van der Weijden.

Van Dijk won afgelopen jaar de Champions League met Liverpool en plaatste zich met het Nederlands elftal voor het EK van 2020. De verdediger kreeg al de titel Europees voetballer van het jaar en is ook genomineerd voor de Gouden Bal. Verstappen zegevierde dit jaar in drie Grands Prix’s en eindigde voor het eerst in zijn carrière als derde in het wereldkampioenschap. Alleskunner Van der Poel veroverde de wereldtitel veldrijden, de Europese titel mountainbiken en hij won de voorjaarsklassieker Amstel Gold Race.

De daadwerkelijke stemming vindt vlak voor het NOS/NOC*NSF-Sportgala op 18 december plaats. Sporters brengen hun stem uit op de sporters, en de bondscoaches doen dat voor de coachprijs. Ook de vakjuryleden brengen dan hun stem uit. De stemmen van de sporters of coaches tellen voor vijftig procent mee in de uitslag, de stemmen van de individuele vakjuryleden staan samen voor de overige vijftig procent.