’Spectaculaire transfer op komst in Bundesliga’

Er zouden zelfs al gesprekken hebben plaatsgevonden tussen beide clubs. Dortmund zou Hummels voor vijftien tot twintig miljoen euro kunnen overnemen. Daar kan nog een aantal bonussen bijkomen. De 30-jarige Hummels, sinds afgelopen zomer geen international meer, komt uit de jeugd van Bayern München.

In 2008 maakte hij de overstap naar Dortmund. Met die club pakte hij in 2011 en 2012 de landstitel. In 2013 verloor Dortmund de finale van de Champions League van Bayern München: 2-1. In de loop der jaren maakte Hummels zo veel indruk bij Borussia dat Bayern in 2016 besloot om de centrale verdediger terug te halen naar Zuid-Duitsland. De frustratie en woede bij de fans van Dortmund waren destijds groot. Ook al omdat Robert Lewandowski en Mario Götze die zomer dezelfde overstap maakten.

Tijdens de Champions League-finale van 2013 is Mats Hummels met Borussia Dortmund tegenstander van het Bayern München van matchwinner Arjen Robben. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het ziet er nu naar uit dat Hummels, in 2014 wereldkampioen met Duitsland, opnieuw de omgekeerde weg zal behandelen. Hummels beleefde afgelopen seizoen niet de sterkste periode uit zijn loopbaan. Bij trainer Niko Kovac was hij niet altijd zeker van een basisplaats. Bovendien kreeg Hummels na het WK te horen dat zijn interlandloopbaan erop zit. Net als Kevin-Prince Boateng en Thomas Müller werd de voetballer uit Bergisch Gladbach medegedeeld dat hij niet meer nodig is bij Die Mannschaft van bondscoach Joachim Löw.