AC Milan verzuimt Champions League-voetbal veilig te stellen

Milaan strijdt nog met Napoli en Juventus om twee tickets voor de Champions League. Atalanta is daar na de 4-3-zege bij Genoa, net als kampioen Inter, al zeker van. Als Milan had gewonnen van Cagliari, had Juventus alleen nog in punten gelijk kunnen komen, maar in de serie A telt het onderling resultaat en dat is in het voordeel van de Milanezen.

Nu heeft Milan net als Napoli 76 punten, 1 meer dan Juventus. Milan speelt in de laatste wedstrijd uit bij Atalanta, Juventus moet naar Bologna en Napoli speelt thuis tegen Hellas Verona.

Milan-doelman Gianluigi Donnarumma moest in het begin van de tweede helft een paar keer ingrijpen om de nul te houden. Vooral op de inzet van Leonardo Pavoletti bracht hij goed redding. Aan de nadere kant lukte het aanvallers als Ante Rebic, Hakan Çalhanoglu en Samu Castillejo daarna onder het toeziend oog van de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic niet te scoren.

Napoli doet goede zaken. Ⓒ ANP/HH

Napoli won het lastige uitduel bij Fiorentina met 0-2, waardoor het op koers ligt voor het behalen van Champions League-voetbal.

Lorenzo Insigne zette Napoli op voorsprong in Florence; hij miste een penalty, maar schoot in de rebound wel raak. Bij de 0-2 veranderde Lorenzo Venuti een schot van Piotr Zielinski van richting, waardoor de doelman van Fiorentina kansloos was. Fiorentina speelde het laatste half uur met een man minder na een rode kaart voor de Pool Bartlomiej Dragowski.

Napoli, dat nu 1 punt meer heeft dan de concurrenten, strijdt met Juventus en AC Milan om de twee nog te vergeven startbewijzen voor de Champions League. Atalanta heeft net als Internazionale al een ticket binnen. Juventus boekte zaterdag een belangrijke zege (3-2) op Inter, dat zich reeds heeft verzekerd van de landstitel.