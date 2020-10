Vivianne Miedema op eenzame hoogte: ’Best wel bizar’

Miedema was in de derby met Tottenham Hotspur ouderwets op dreef namens Arsenal en verpulverde op indrukwekkende wijze een van de mooiste records van haar leven. Met haar 50e treffer op het hoogste Engelse niveau werd de topscorer aller tijden van Oranje (89 interlands, 69 goals) ook de meest trefzekere speelster in de geschiedenis van de Women’s Super League. En passant maakte ze ook nog even haar 51e en 52e competitiedoelpunt.

,,Het is best wel bizar. De League bestaat al tien jaar en sommige speelsters zijn er al vanaf het begin bij. Dat ik dan als jonkie in drie seizoenen tijd dat record verbreek, vind ik echt wel speciaal”, aldus Miedema, die Nikita Parris (109 duels en 49 goals) van de top verdrong.

Vivianne Miedema kroonde zich vorig jaar tijdens het WK tot topscorer aller tijden van Oranje en vierde dat met een koprol. Ⓒ HH/ANP

De Hoogeveense goaltjesdief loopt één op één in de Super League. Om precies te zijn op 1,04. In haar eerste jaar, toen ze door blessures slechts viermaal scoorde in elf duels, verpestte ze het zelfs nog een beetje. Ze wil maar zeggen: de afgelopen jaren heeft ze extra ‘herstelwerkzaamheden’ moeten verrichten. Kun je nagaan… ,,Hopelijk kan ik mijn record nog scherper zetten. Ik wil de lat zo hoog mogelijk leggen voor de rest.”

Na de burenruzie met Tottenham kreeg Miedema schouderklopjes van teamgenoten, maar ook appjes van rivalen. Vanuit het blauwe gedeelte van Londen (Chelsea) en vanuit Manchester stroomden de berichten binnen. Het zei eigenlijk alles. ,,Dan merk je wel dat het toch wel een hele prestatie is en ga je er ook iets meer over nadenken.”

Normaal is Miedema nooit echt met records bezig. Door sociale media is ze tegenwoordig wel sneller op de hoogte als er ‘iets aan zit te komen’, zit het tijdens een wedstrijd wel in haar achterhoofd. Statistieken uitpluizen, zoals we kennen van collega-goalgetter Klaas-Jan Huntelaar, doet ze niet. ,,Maar honderd goals voor Oranje maken, zou heel mooi zijn.”

Vivianne Miedema in duel met Anna Filbey van Tottenham Hotspur. Ⓒ HH/ANP

Wat haar eigen voetbalgeschiedenis betreft, kun je Miedema gerust vergelijken met een wandelde encyclopedie. Vrijwel al haar treffers kan ze zich herinneren. Vraag haar naar haar – pak ‘m beet – 37e wedstrijd voor sc Heerenveen en ze weet nog precies hoe ze speelde. Even voor de duidelijkheid: dat is alweer zo’n acht jaar geleden. Een doelpuntenboekje bijhouden a la Marco van Basten doet ze ook niet. ,,Het zit gewoon allemaal hier bovenin”, aldus Miedema. Ze tikt even tegen de zijkant van haar hoofd.

Contract

Hoe scherp ze het Engelse record gaat afstellen? Dat blijft afwachten. Het contract van Miedema loopt komende zomer af. Ze heeft een optie om te verlengen en gaat dat hoogstwaarschijnlijk ook doen, maar beloven kan ze niets. ,,Ik zit volgens mij in een prima positie om er een nieuwe deal uit te slepen”, stelt ze met grijns.

Het is echter simpel, vervolgt ze serieus. ,,De Engelse competitie is op dit moment de sterkste van de wereld. Spelers van all over the world komen hier inmiddels naar toe, echt grote namen ook”, doelt ze op Amerikaanse wereldkampioenen als Alex Morgan (Spurs), Rose Lavelle (Manchester City) en Tobin Heath (Manchester United). ,,Hopelijk blijft Arsenal zich ook door ontwikkelen, dan zie ik mezelf niet zo snel weggaan. Maar you never know.”

Viviannie Miedema (midden, op rug gezien) was in de Engelse Women’s Super League al vijftig keer de gevierde vrouw. Ⓒ HH/ANP

EK en WK

Eerst wacht vrijdag het kwalificatieduel met Estland in Groningen. Bij een zege plaatst de regerend Europees kampioen zich voor het naar 2022 verschoven EK in Engeland. Van een groot feest zal in het lege stadion geen sprake zijn als de brigade van bondscoach Sarina Wiegman de missie volbrengt. ,,Maar we mogen wel even stilstaan bij de prestatie”, vindt Miedema. ,,Wat nu normaal wordt gevonden, was dat vijf of zes jaar geleden nog niet.”

Vergelijkbaar met de dadendrang van Miedema. Het lijkt zo normaal dat ze er vrijwel elke wedstrijd één of meer doelpuntjes inprikt, maar dat is het natuurlijk niet. Hoe lang ze nog blijft voetballen? Minstens tot en met het WK van 2027, dat mogelijk in Nederland, België en Duitsland plaatsvindt. ,,Dan ben ik 30… Dat moet kunnen. Het is zeker iets om naar toe werken.” Misschien dat ze in eigen land wellicht haar honderdste Oranje-treffer maakt, al gebeurt het Miedema kennende waarschijnlijk veel eerder.