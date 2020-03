Sparta vernedert Emmen

Al in de tweede minuut strafte Patrick Joosten een fout van de Belg Michaël Heylen af en dat bleek de opmaat van een makkelijke middag voor Sparta. Mohamed Rayhi rondde na een klein half uur een solo goed af en kort daarna kopte Bart Vriends raak uit een corner. In de tweede helft bracht Michael de Leeuw de marge terug tot twee, maar in de laatste tien minuten liep Sparta weer weg via een eigen doelpunt van Miguel Araujo en Abdou Harroui.

Twaalf jaar geleden

Het is de eerste keer in meer dan twaalf jaar dat Sparta, dat dit seizoen al wel met 4-0 wist te winnen van RKC, minimaal vijf keer wist te scoren in een Eredivisie-wedstrijd. Op 20 januari 2008 werd De Graafschap met 6-1 kansloos gelaten.

Sparta staat elfde en FC Emmen twaalfde. Sparta kwam op gelijke hoogte met Heracles en SC Heerenveen, maar heeft een minder doelsaldo.

