Inge de Bruijn over Femke Heemskerk: ’Sneu, maar regels zijn regels’

Inge de Bruijn Ⓒ René Bouwman

Wat moest ik afgelopen zaterdag lachen toen ik de jonge Tes Schouten hoorde vertellen hoe ze de olympische limiet voor Tokio had weten te zwemmen. ’Als het ’s ochtends in de serie kan, waarom zou ik dan wachten tot de finale? Je moet altijd hard gaan’, zei ze na haar prachtige tijd op de 100 meter schoolslag. Tes, negentien jaar, en geplaatst voor de Zomerspelen. Hoe gaaf is dat? Het is goed te zien dat er zich een nieuwe generatie aandient die opvalt door haar onbevangenheid, en niet bang is om erin te vliegen. Gaan met die banaan!