Van de Sanden met Lyon naar halve finale Champions League

Lyon, dat de vorige vier edities van het toernooi won, was in de kwartfinale in Bilbao met 2-1 te sterk voor Bayern München. PSG versloeg in San Sebastian Arsenal met 2-1.

Bij Olympique Lyon bleef de Nederlandse international Shanice van de Sanden de hele wedstrijd op de bank. Lineth Beerensteyn, ook speelster van Oranje, speelde een uur mee bij Bayern. Nikita Parris en Amel Majri maakten de doelpunten voor Lyon, de tegentreffer werd verzorgd door Carolin Simon.

Internationals Daniëlle van de Donk en Vivianne Miedema stonden in de basis bij Arsenal. Zij zagen Marie-Antoinette Katoto na 15 minuten PSG op voorsprong brengen, maar voor rust scoorde Beth Mead de gelijkmaker voor de Engelse ploeg. Signe Bruun maakte in de 77e minuut de winnende treffer voor de Franse club. Jill Roord viel in de voorlaatste minuut nog in voor Van de Donk.