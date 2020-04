Feyenoord wil bestemmingsplan voor Feyenoord City wijzigen

Feyenoord benadrukt dat het nog steeds inzet op een nieuw stadion aan de oevers van de Maas. Afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus verwacht de club pas in of na de zomer meer te kunnen vertellen over de voortgang van het stadionproject, dat 444 miljoen euro zal kosten.

Als blijkt dat Feyenoord City financieel niet haalbaar is, dan wil de club uit Rotterdam wel in de Kuip blijven spelen op de voorwaarden zoals dat nu gebeurt. Deskundigen hebben Feyenoord geadviseerd te verzoeken het bestemmingsplan van het grootscheepse project op enkele punten aan te passen. Feyenoord wil nu niet het risico lopen dat er woningen worden gebouwd op de grond waar nu De Kuip staat, zoals dat in het bestemmingsplan voor Feyenoord City staat.

Alternatief

Het verzoek van Feyenoord om het bestemmingsplan aan te passen komt op dag dat het Consortium DMK via het NRC de plannen voor een alternatief voor de bouw van een nieuw stadion bekendmaakte. Renovatie van De Kuip zou met 200 miljoen euro de helft minder kosten dan de bouw van een nieuwe voetbaltempel en zou bovendien in 2,5 jaar gerealiseerd kunnen worden. Het nieuwe stadion zou op z’n vroegst pas in 2025 opgeleverd worden.

De Kuip zou na renovatie een derde ring krijgen, zodat 63.000 toeschouwers de thuiswedstrijden van Feyenoord kunnen bekijken. „Het plan is bedoeld als een oplossing, mocht het nieuwe Feyenoord-stadion uiteindelijk financieel niet haalbaar blijken”, zegt Erwin Eekelaar, een van de initiatiefnemers voor een alternatief voor Feyenoord City. „We willen de nieuwbouw niet tegenhouden, maar we staan klaar als het nodig is. We zijn een soort reddingsboei als Feyenoord City niet zou lukken.”

„We beoordelen het bewuste plan niet en vinden er dus ook niks van”, reageert een woordvoerder van Feyenoord op het alternatief voor Feyenoord City. „Alle focus ligt hier op het goed doorkomen van de coronacrisis en ons lopende onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw stadion, waarover we op z’n vroegst pas in of na de zomer mededelingen verwachten te doen.”