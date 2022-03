Gedwongen vertrek Joris Mathijsen bij Willem II lijkt op rechtszaak uit te draaien

De afgelopen dagen is er flink onderhandeld over een schadeloosstelling voor het nog tot 2025 doorlopende contract van Mathijsen. Hetgeen Willem II aanbood kwam echter niet in de buurt van de vergoedingssom die hij met zijn advocaat eiste. Mathijsen vindt dat hij door de handelswijze van de Tilburgse club bijvoorbeeld ook flinke imagoschade heeft opgelopen.

Mathijsen werd door de raad van commissarissen op non-actief gezet, omdat hij weigerde uitvoering te geven aan de opdracht om trainer Fred Grim te ontslaan. Een van de vragen die bij een eventuele rechtszaak of arbitragezaak aan de orde komt is of de rvc gerechtigd was om die opdracht te verstrekken.

Algemeen directeur Martin van Geel heeft de taken van de technisch directeur tijdelijk op zich genomen. Hij stelde Kevin Hofland als trainer aan tot het einde van het seizoen. Nu is hij op zoek naar een opvolger voor Mathijsen.