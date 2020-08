Russische competitie na één speeldag op stelten: scheidsrechters aan leugendetectors

Bij Spartak, waar ze zich vorig seizoen ook al benadeeld voelden door de leidsmannen, stonden ze op hun achterste poten - voorzitter en eigenaar Leonid Fedun liet meteen na de wedstrijd witheet van woede optekenen dat hij zijn team zou terugtrekken uit de competitie. „We hebben hen niet nodig. Morgen (maandag, red) kondig ik aan dat we niet meer meedoen aan deze competitie. Laat ze maar verder spelen zonder Spartak. Schrijf dat zo maar op”, noteerde het Russische Sport Express.

Uiteindelijk lijkt het niet zover te komen. Na een gesprek met voorzitter van de Russische voetbalbond Alexander Dyukov zou Fedun zijn bijgedraaid.

Intussen worden wel vragen gesteld bij het optreden van de hoofd- en de videoscheidsrechter, die niet ingreep bij de twee strafschopfases. Voorzitter van de scheidsrechterscommissie Ashot Khachaturyants bevestigde inmiddels al dat leidsman Vasily Kazartsev en zijn video-assistent Alexei Eskov zullen worden opgeroepen voor tests met een leugendetector. Dat is overigens geen unicum in de Russische Premier League, waar in het verleden nog al drie scheidsrechters op die manier ’gecontroleerd’ werden.