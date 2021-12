John van den Brom sip na verlies in ’straatgevecht’

De laatste vierde het op de inmiddels zo typerende wijze. Arrogant, met het vingertje op de mond. Hij wilde ook nog een ereronde lopen, maar daar hield trainer Clement hem vanaf. Van het gedrag van de Oranje-international werden ze in België ook niet blij.

De vraag is hoe zwaar John van den Brom de uitschakeling wordt aangerekend. De man, die vorig seizoen met Genk de Belgische beker won, had zich ten doel gesteld om zo lang mogelijk op drie fronten mee te strijden. Dat kan dus niet meer na de uitschakeling door de landskampioen, die afgelopen zondag in de competitie al met 2-3 in Genk won. De meeste Belgische voetbalanalisten geloofden toch al niet dat Van den Brom nog lang trainer van Genk zal zijn.

Van den Brom sprak, samen met directeur Dimitri de Condé, de ambitie uit dat Genk vooral mee moest doen voor de titel. Of dat veel kans van slagen heeft, hangt vooral af van de wedstrijd van zondag tegen KV Mechelen af. De Mechelse ploeg staan vierde. De kloof is weliswaar maar vier punten en dus overbrugbaar, maar een nederlaag zal zwaar vallen in Genk.

Door het gelijke spel in de Europa League van vorige week tegen Dinamo Zagreb hebben de Limburgers nog uitzicht op overwintering in het Europese voetbal. Maar op 9 december zou een thuisnederlaag tegen Rapid Wien weer fataal zijn. Ook dat is weer een cruciale wedstrijd. Van den Brom verloor de eerste slag en heeft er nog twee voor de boeg.

Marc Degryse, voormalig aanvaller van PSV en tegenwoordig analist, zegt dat ’Van den Brom zich gedraagt alsof hij weet dat het weer misloopt’. Andere analisten zien de aanstelling van Glen Riddersholm als nieuwe assistent als een veeg teken. De Deen heeft een grotere palmares dan de Nederlander.

De situatie bij Cercle Brugge maakte duidelijk wat de komst van een nieuwe assistent kan betekenen. Daar werd de Oostenrijker Dominik Thalhammer eerst assistent, ten koste van voormalig Feyenoorder Thomas Buffel. Hoofdtrainer Yves Vanderhaege is na de 3-1 nederlaag tegen KV Mechelen ontslagen. Thalhammer is inmiddels de nieuwe hoofdtrainer.

De spelers van Genk liepen zich het vuur uit de sloffen om Van den Brom steviger in het zadel te houden. De trainer had zijn ploeg ten opzichte van het competitieduel met Club Brugge op vijf plekken gewijzigd. De snelle spits Joseph Paintsil, die een basisplaats kreeg, beloonde het vertrouwen met twee treffers. Brugge, met Ruud Vormer en Noa Lang in de basis, kwam in de reguliere speeltijd op de valreep langszij.

Ugbo, de spits van Genk met een verleden bij Roda JC, had de wedstrijd in de normale speeltijd nog moeten beslissen. Maar hij gleed voor een leeg doel uit. Met penalty’s hadden ze toch al geen geweldige ervaringen bij Genk. Tegen FC Antwerp en Union ging het al mis. Dat gebeurde tegen Club Brugge voor de derde keer in vier jaar tijd.