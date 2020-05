Frank de Boer en Jaap Stam onder strenge maatregelen weer aan het werk

De Amerikaanse competitie was pas twee speelrondes onderweg toen de MLS werd stilgelegd vanwege het coronavirus. Begin deze maand mochten de clubs hun complex weer openstellen voor individuele trainingen. Nu zijn ook sessies in kleine groepen toegestaan. De trainers moeten mondkapjes dragen en mogen alleen langs de rand van het veld staan.

Met Frank de Boer (Atlanta United) en de onlangs aangestelde Jaap Stam (FC Cincinnati) werken er twee Nederlandse trainers in de MLS. Stam, die bij Cincinnati de beschikking heeft over onder anderen Maikel van der Werff, Siem de Jong en Jürgen Locadia, vertelde vorige week bij zijn onlinepresentatie dat het nog onduidelijk is wanneer hij naar de VS kan vliegen.

De Amerikanen hebben plannen om de competitie komende maand te hervatten op een afgezonderd resort in Disney World in Orlando.