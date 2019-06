Video: Cavani laat Uruguay-fans smullen

De spits van Paris Saint-Germain maakte via een prachtige omhaal de 2-0 tegen Ecuador, in het duel dat Uruguay uiteindelijk met 4-0 won.

In de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) spelen Japan en Chili, de andere landen uit groep C, hun eerste wedstrijd op de Copa. Uruguay neemt het in de nacht van donderdag op vrijdag tegen Japan.