Corruptieschandaal rond Olympische Spelen van Tokio breidt zich verder uit

Dentsu, het grootste reclamebureau van Japan, was het exclusieve marketingbureau voor de Spelen in Tokio. Hakuhoho is de concurrent van Dentsu. De twee bureaus en vier andere bedrijven worden volgens het Japanse persbureau Kyodo aangeklaagd voor vermeende samenzwering bij aanbestedingen.

Dentsu en Hakuhodo waren eind vorig jaar al het doelwit van invallen. Haruyuki Takahashi, een voormalige medewerker van Dentsu die in het bestuur van het organisatiecomité van de Spelen zat, is veroordeeld wegens meerdere aanklachten wegens corruptie. De baas van de Dentsu Group, Hiroshi Igarashi, heeft toegegeven aan de aanklagers dat het bedrijf betrokken was bij illegale biedingen voor de Spelen, aldus bronnen tegen Kyodo.

Yasuo Mori, ex-manager van het organisatiecomité van de Olympische Spelen, wordt verdacht van het overtreden van de antimonopoliewet, meldt Kyodo verder. Het gaat om illegale biedingen voor contracten rond testevenementen voor de Olympische Spelen. Aanklagers arresteerden onlangs Mori en drie andere verdachten.