Jong Ajax-trainer debuteert met thuiszege op MVV

Jong Ajax leidde na acht minuten al met 2-0. Aanvoerder Kian Fitz-Jim kopte in de vijfde minuut van dichtbij raak en de Portugees Francisco Conceiçao, die net als Lorenzo Lucca een basisplaats had, maakte er met een schot met links 2-0 van. Sven Blummel zorgde na een half uur voor de 2-1 en kort na rust maakte de Belgische invaller Mika Godts er 3-1 van. De 17-jarige Godts maakte zijn debuut in de eerste divisie.

Jarne Steuckers verkleinde halverwege de tweede helft opnieuw de marge, maar in het restant wisten de Limburgers niet op gelijke hoogte te komen. Dailon Livramento raakte namens de bezoekers de lat. In blessuretijd maakte Jaydon Banel met een diagonaal schot een einde aan de spanning. Jong Ajax staat nu vijftiende, MVV achtste.

FC Utrecht ziet ook Hendriks terugkeren

Jong FC Utrecht won in de Galgenwaard met 4-1 van NAC Breda. Derensili Sanches Fernandes was twee keer trefzeker. Ondanks de overwinning blijven de Utrechters laatste staan in de eerste divisie. NAC staat in de middenmoot.

Ramon Hendriks maakte aan Utrechtse kant als derde speler in één week tijd zijn rentree na een langdurige kruisbandblessure. Vorige week maandag beet Tommy St. Jago het spits af met een half uur bij Jong FC Utrecht-Telstar, daarna was het de beurt aan Bart Ramselaar, die bij FC Utrecht-PSV in de slotfase inviel, en nu kon ook Hendriks zijn rentree vieren. De Feyenoord-huurling raakte afgelopen zomer nog vóór de eerste training van zijn nieuwe club geblesseerd, maar is snel hersteld. Hendriks en St. Jago speelden beiden een helft.

