Chelsea met zege richting duel met Ajax

De spits opende in de vijfde minuut de score en leverde in de 55e minuut de assist op de 0-2 van Christian Pulisic. Gerard Deulofeu benutte in de slotfase nog een strafschop voor de thuisploeg.

De tegenstander van Ajax komende dinsdag in de Champions League evenaarde een clubrecord tegen de hekkensluiter van de Premier League. Chelsea is nu al zeven uitduels in verschillende competities zonder puntenverlies, net als in 1989.

Chelsea staat derde in de Premier League, met acht punten minder dan koploper Liverpool. Abraham vierde zijn negende competitietreffer. Daryl Janmaat werd een kwartier voor het einde gewisseld bij Watford, dat na elf duels nog steeds op de eerste competitiezege wacht.

