Coronavirus slaat toe: duel in Nations League geschrapt

De selectie van Oekraïne moet op last van de gezondheidsautoriteiten in Luzern in quarantaine vanwege een aantal coronabesmettingen. Volgens de Oekraïense voetbalbond heeft de Europese federatie UEFA daarom besloten het duel te schrappen.

Zwitserland en Oekraïne zouden elkaar treffen in Luzern, voor de laatste wedstrijd in groep 4 van de A-divisie in de Nations League. De Zwitsers staan onderaan met 3 punten, Oekraïne - tegenstander van Oranje op het EK - heeft er 6. Het land dat als laatste eindigt, degradeert naar de B-divisie.

Drie spelers en een fysiotherapeut kregen dinsdagochtend een positieve testuitslag binnen. Bij twee spelers en de fysio gaat het volgens de Oekraïners om een ’oude’ besmetting die nu weer wordt aangetroffen.

De UEFA gaf toestemming aan de betreffende spelers om in actie te komen, maar de Zwitserse autoriteiten verbieden dat.