Leeuwinnen winnen door late treffer, maar zien WK-missie moeilijker worden

Jonker, die twee weken gelden werd aangesteld als opvolger van Mark Parsons, nam in Zwolle enkele in het oog springende besluiten. Zo gaf hij de band aan Sherida Spitse, die in Engeland nog derde aanvoerder was, achter de inmiddels afgezwaaide eerste aanvoerder Sari van Veenendaal en Vivianne Miedema. De spits verscheen tegen Schotland gewoon aan de aftrap.

Ook de basisplaats van Renate Janssen was opvallend. Op het EK kregen Victoria Pelova en Esmee Brugts nog de voorkeur wanneer er behoefte was aan een buitenspeler. Dat was in Zwolle andermaal het geval, omdat Lieke Martens nog steeds niet volledig is hersteld van de blessure die voor een vroegtijdig einde van haar EK zorgde.

Vloeiend Oranje

In het MAC³PARK stadion viel - in tegenstelling tot in Engeland - weer geregeld een vloeiende Oranje-aanval te zien. Ook werd weer geprobeerd driehoekjes te maken en was er meer lijn te ontwaren in het druk zetten. Hoewel slordigheden nog steeds veelvuldig voorkwamen, kreeg Oranje genoeg kansen. Zoals in de 23e minuut. Daniëlle van de Donk was na een goede balverovering van Jackie Groenen echter niet scherp en schoot voorlangs.

Het stond op dat moment al 1-1. Vivianne Miedema zette Nederland na tien minuten op voorsprong. Na goed voorbereidend werk van Jill Roord, kwam de bal bij Van de Donk, die geen moment twijfelde om de bal aan de Nederlandse topscorer aller tijden te gunnen: 1-0. De Miedema-teller staat inmiddels op 95 treffers.

Jonker zag het tevreden aan, al verdween de lach snel weer van zijn gezicht. Twee minuten na de openingstreffer schoot Claire Emslie de gelijkmaker tegen de touwen na een fout van Dominique Janssen, die aan de verkeerde kant dekte. Na een klein half uur had Van de Donk Nederland andermaal moeten lanceren, maar de nummer tien faalde tot haar eigen frustratie en afgrijzen voor open doel na een kopbal van Miedema tegen de lat.

Vaker belonen

Ook in de tweede helft kreeg de ploeg van Jonker genoeg kansen om te scoren. Een schot van Spitse werd echter gekeerd door de Schotse doelvrouw Lee Gibson en Miedema was na een uur te nonchalant bij een een-op-een met diezelfde Gibson. Haar slappe inzet was meteen ook haar laatste actie van de avond. Net als Groenen, Van de Donk, Roord, Stefanie van der Gragt en Kerstin Casparij werd ze naar de kant gehaald. Fenna Kalma, Damaris Egurrola, Victoria Pelova, Brugts, Aniek Nouwen en Marisa Olislagers vielen in.

Gezien de fitheid van bepaalde basisspelers was de vijfvoudige wissel misschien logisch, sommigen zijn pas net weer in training na het EK, anderzijds was het een gemiste kans om verder te slijpen aan de automatismen die nodig zijn om tegen IJsland een resultaat te boeken. Oranje had trouwens geluk dat EK-revelatie Daphne van Domselaar ruim een kwartier voor tijd een zeker lijkend Schots doelpunt voorkwam met een knappe redding. Nederland liet in het vervolg na om aan het zelfvertrouwen te werken, maar sleepte een minuut voor tijd nog wel een zege uit het vuur dankzij een gelukkige treffer van debutant Kalma.

De druk zal er dinsdag in Utrecht desondanks flink opstaan tegen IJsland, dat met een zesklapper een bak vertrouwen tankte. Vicewereldkampioen Nederland heeft met nog een duel te gaan één punt minder dan de koploper in groep C. Bij alles minder dan een driepunter wacht een gang naar de play-offs.