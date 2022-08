LIVE Eredivisie: AZ sluit voetbalweekend af op bezoek bij Cambuur

Volg het duel via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Excelsior - PSV

PSV moest op Woudestein de bittere nasmaak van de nederlaag tegen Rangers FC in de voorronde van de Champions League wegspoelen, en dat lukte behoorlijk. Joey Veerman scoorde al heel vroeg, Xavi Simons en Ibrahim Sangaré vonden allebei twee keer het net.

FC Volendam - FC Twente

Volendam heeft de eerste zege in de Eredivisie te pakken. De wedstrijd leek lang op 0-0 af te stevenen, maar kort voor tijd zorgde Lequincio Zeefuik voor een Volendamse driepunter.

FC Utrecht - Ajax

Ajax kende weinig moeite met FC Utrecht. Steven Berghuis zorgde vroeg voor 0-1, en stelde Brian Brobbey kort voor rust in staat 0-2 te maken. Het duel in Utrecht werd door aanhangers van de thuisclub ontsierd door spreekkoren en vuurwerk.

Feyenoord - FC Emmen

Feyenoord bouwt langzaam vertrouwen op voor een seizoen waarin het zowel in de competitie als in de Europa League weer een rol wil spelen. Tegen FC Emmen sleepte de ploeg van Arne Slot de derde overwinning in vier duels binnen: 4-0.

sc Heerenveen - Fortuna Sittard

Het snelle ontslag van trainer Sjors Ultee heeft bij Fortuna Sittard voorlopig nog geen ommekeer teweeg gebracht. In het Abe Lenstra-stadion kwam tegen het frivool spelend Heerenveen een overwinning geen moment in zicht: 2-1 verlies.

NEC Nijmegen - FC Groningen

Dankzij een haast perfecte vrije trap van Laros Duarte leek FC Groningen op bezoek bij NEC de winst te grijpen. Een late treffer van de Nijmegen zorgde echter voor een puntendeling.

Go Ahead Eagles - Sparta

Go Ahead Eagles heeft ook zijn vierde wedstrijd van dit Eredivisieseizoen verloren. In Deventer was Sparta Rotterdam met 1-0 te sterk, waarmee de ploeg van trainer Maurice Steijn zijn eerste zege boekte.

Vitesse - RKC Waalwijk

Na vier speelronden is Vitesse van de hatelijke nul af. Tegen RKC Waalwijk leek het weer helemaal mis te gaan, maar na een 0-2 achterstand richtte het team van trainer Thomas Letsch zich op en knokte zich terug tot een 2-2 gelijkspel.

Programma en uitslagen speelronde 4 Eredivisie

Vrijdag

NEC - FC Groningen 1-1

Zaterdag

16.30 uur: Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam 0-1

18.45 uur: Vitesse - RKC Waalwijk 2-2

20.00 uur: Feyenoord - FC Emmen 4-0

21.00 uur: sc Heerenveen - Fortuna Sittard 2-1

Zondag