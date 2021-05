Drama voor Giro-favorieten Mikel Landa en Pavel Sivakov

In een nerveuze finale maakte Landa een zware val in het zog van de jarige Joe Dombrowski. De Amerikaanse nummer twee in de stand en leider van het bergklassement reed op de man die met een vlag het gevaar voor een verkeerseiland aanduidde.

Dombrowski kon verder, maar werd na de rit naar het ziekenhuis gebracht voor controle, met mogelijk een hersenschudding. De Baskische kopman van Bahrain Victorious bleef evenwel liggen en moest meteen opgeven. De ploeg bevestigde woensdagavond dat Landa in het ziekenhuis wordt behandeld voor een gebroken sleutelbeen en meerdere gebroken ribben. „Landa is bij bewustzijn en hoopt zo snel mogelijk weer terug op de fiets te kunnen.”

UAE Team Emirates, de ploeg van Dombrowski, liet weten dat wordt onderzocht of de renner mogelijk een hersenschudding heeft opgelopen. De Amerikaan reed de etappe wel uit.

„We vrezen voor een polsbreuk of een sleutelbeenbreuk”, zei ploegleider Franco Pellizotti kort na de rit tegen de Italiaanse zender Rai over Landa. „Hij kwam hier om de Giro te winnen en was in topvorm.” Landa finishte in 2015 als derde in het klassement van de Giro en in 2019 als vierde. In de Tour de France was hij vorig jaar vierde.

Dik vijftien kilometer van de finish kwam ook al Pavel Sivakov ten val. Door een golfbeweging in het peloton knalde de Rus tegen een boom en reed met een bebloede rechterschouder verder. Zonder aanstalten te maken om tijdig terug te keren in het peloton. Dat is slechts nieuws voor Ineos Grenadiers, die hun plan B in de vuilnisbak kunnen kieperen. Er wordt eveneens gevreesd voor een sleutelbeenbreuk bij Sivakov.