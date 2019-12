Mourinho in eigen huis te kijk gezet door Chelsea

De Braziliaan Willian leidde de ploeg van coach Frank Lampard naar de zege. De aanvaller schoot in de 12e minuut na een hoekschop fraai raak. In de extra tijd van de eerste helft verdubbelde Willian de voorsprong. Hij benutte een strafschop, nadat Spurs-doelman Paulo Gazzaniga met een wilde actie Marcos Alonso had getorpedeerd.

Rood Son

De Spurs gingen na rust op zoek naar de aansluiting, maar kwamen na een uur met tien man te staan. Heung-Min Son werd na ingrijpen van de VAR met rood weggestuurd, omdat hij Antonio Rüdiger natrapte. Het resulteerde in een verhitte slotfase, waarin de spelers van Chelsea zich beklaagden over racistische spreekkoren richting Rüdiger.

Voor Son is het de tweede keer dit seizoen dat hij van het veld is gestuurd. In het duel met Everton begin november maakte hij van achteren een tackle op de Portugees André Gomes, die daarbij op ongelukkige wijze zijn enkel brak. De rode kaart van Son werd na een protest van de Spurs geseponeerd omdat er ook volgens de bond geen opzet in het spel was.

Chelsea blijft door de zege de nummer 4 in de Premier League met 32 punten. De club heeft er zes meer dan de Spurs, die zevende staan. De achterstand op koploper Liverpool is zeventien punten. Nummer 3 Manchester City heeft zes punten meer dan Chelsea. De landskampioen won zaterdag met 3-1 van Leicester City, dat tweede staat.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League