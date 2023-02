FC Groningen in kelderkraker gelijk tegen tiental FC Emmen

De thuisploeg speelde vanaf de 73e minuut met een man meer. Uitgerekend Mike te Wierik kreeg een tweede gele kaart voor een overtreding op Daleho Irandust. De verdediger liet vorige maand zijn contract ontbinden bij FC Groningen en tekende een dag later bij Emmen.

FC Groningen heeft de laatste plaats van de ranglijst in ieder geval voor even verlaten. SC Cambuur, de nieuwe hekkensluiter, heeft 1 punt minder maar speelt zondag nog wel tegen sc Heerenveen. Emmen, de nummer 16 van de Eredivisie, houdt een voorsprong van 3 punten op FC Groningen.

De spelers van FC Emmen vieren de 1-1. Ⓒ ANP

Elvis Manu maakte in de 8e minuut bijna zijn eerste doelpunt voor FC Groningen maar raakte de paal. De voormalige aanvaller van Feyenoord, SC Cambuur en Excelsior kwam vorige maand op huurbasis over van de Bulgaarse club Botev Plovdiv. Vier minuten later scoorde Ricardo Pepi wel voor de thuisploeg, na een hakbal van Johan Hove (1-0).

FC Emmen had slechts twee minuten nodig voor de gelijkmaker. Miguel Araujo stond na een vrije trap van Mark Diemers helemaal vrij en scoorde beheerst met zijn linkervoet. Emmen was in de tweede helft de betere ploeg, totdat Te Wierik van het veld werd gestuurd.