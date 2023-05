West Ham-fan ’Knollsy’ blijft bescheiden: ’Ik ben geen held’

Knoll, een 58-jarige elektricien, voorkwam donderdagavond met zijn vechtersmentaliteit dat tientallen AZ-supporters meegereisde familieleden van West Ham-spelers konden aanvallen. „Ik hou niet van agressievelingen. Je kon zien dat ze problemen gingen schoppen en ik wilde niet dat ze de mensen achter ons zouden bereiken”, aldus Knoll.

„Ik wist wat ze van plan waren. Het was vrij duidelijk wat er ging gebeuren, omdat ze naar ons toe kwamen. Het waren de ultra’s, dat kon je zien aan wat ze droegen. Ik had besloten om ze niet naar boven te laten komen”, aldus Knoll. Hij vervolgt: „Ik dacht gewoon dat de beste vorm van verdediging zou zijn om bovenaan de trap te gaan staan en daar gewoon te blijven om ze tegen te houden. Ik wist dat ze klappen zouden uitdelen, maar ik deed gewoon mijn best om daar te staan en het te accepteren.”

Knoll krijgt zelf ook klappen. Ⓒ ANP/HH

Naar eigen zeggen heeft Knoll vier AZ-hooligans van zich afgeslagen en van twee klappen in zijn gezicht gekregen. „Als je de foto’s hebt gezien, staan er ongeveer vijf of zes mannen voor me en ik probeer ze min of meer af te weren. Op de een of andere manier, ik weet niet hoe, kwamen er toch twee achter me. En terwijl ik met andere jongens bezig ben, is er een man die me gewoon constant op de zijkant van mijn hoofd slaat. Dat is de oorzaak van mijn blauwe oog. Het is niet zo erg, maar misschien ga ik naar het ziekenhuis om het te laten nakijken.”

Volgens Knoll is zijn vrouw niet verbaasd dat hij vrouwen en kinderen wilde beschermen. „Ze weet hoe ik ben, ik hou niet van pestkoppen. Mijn kinderen zijn hetzelfde, ze zullen altijd in actie komen.”

Fantastische avond

„Afgezien van wat er op het einde gebeurde, was het een fantastische avond en ik ben zo blij dat we in de finale staan”, aldus Knoll. Hij heeft nog geen kaartjes kunnen bemachtigen voor de finale in Praag volgende maand. „Als ik kaartjes kan krijgen, ook voor de twee met wie ik in Alkmaar was, zal ik er zijn om West Ham aan te moedigen. Ik zou er graag bij zijn. Hopelijk gaat het probleemloos en kunnen we gewoon genieten van een fantastische wedstrijd.”