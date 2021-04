De Super League is een tussenstap naar een rondreizend circus zoals de Formule 1

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

In 1992 noemde ene Louis van Gaal de start van de Champions League een gedrocht. De UEFA besloot een groepsfase te introduceren in de Europa Cup I voor landskampioenen alvorens over te gaan tot de knock-outfase. Het Europese voetbal was ten dode opgeschreven. Bijna dertig jaar later is de Champions League het grootste sportmarketingsucces van de wereld met ieder jaar miljarden aan inkomsten en televisiekijkers. Zo zal het ook met de Super League gaan.