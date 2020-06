Juventus royaal langs 10 man van Lecce, De Ligt scoort

Door de royale zege liep de marge met Lazio, dat woensdag verloor bij Atalanta (3-2), op tot zeven punten. De Romeinse ploeg komt zaterdag uit tegen Fiorentina.

De driepunter tegen Lecce, dat na ruim een half uur met tien man verder moest, was ingecalculeerd. De nummer 18 van de ranglijst beschikt over de slechtste achterhoede in de Serie A en heeft nu al 64 treffers geïncasseerd.

Rood Fabio Lucioni

Juventus kwam in het duel moeizaam op gang. De thuisclub speelde in een laag tempo en met weinig creativiteit. Ook na de rode kaart voor Fabio Lucioni in de 31e minuut, na een charge op Rodrigo Bentancur, kon de ploeg van coach Maurizio Sarri het verschil niet maken.

Slotgoal De Ligt

Acht minuten na de rust brak Paulo Dybala de ban. De Argentijn schoot fraai raak. Daarna speelde Juventus tegen het tiental van Lecce een gewonnen wedstrijd. Cristiano Ronaldo zorgde uit een strafschop voor 2-0, waarna invaller Gonzalo Higuaín en De Ligt de score verder opvoerden.