Pijnlijke rentree voor Djokovic: eerste partij in Monte Carlo direct eindstation

In de eerste set brak de 22-jarige Spanjaard Djokovic al snel twee keer en liep hij uit naar een 4-1 voorsprong. De Serviër wist terug te komen tot 3-4, maar leverde aan het eind van de eerste set nogmaals zijn service in en daar maakte Fokina dankbaar gebruik van: 6-3.

In het tweede bedrijf leek de Spanjaard door te drukken. Hij brak zijn opponent direct en kwam 3-0 voor. Djokovic weigerde de handdoek echter in de ring te gooien en bij een 2-4 achterstand won hij drie games op rij en keek hij plots tegen een 5-4 voorsprong aan. De Serviër mocht serveren voor de tweede set, maar zag Fokina langszij komen. Een tiebreak moest uiteindelijk beslissen wie de tweede set zou opeisen.

Tiebreak

Bij een stand van 5-5 in die tiebreak raakte Fokina de bal totaal verkeerd, waardoor Djokovic nog maar één punt verwijderd was van setwinst. In de daaropvolgende rally liet de Serviër zien waarom hij nog altijd de nummer één van de wereld is. Met een schitterend punt trok hij het tweede bedrijf naar zich toe: 7-6.

Ook in de derde set moest Djokovic weer in de achtervolging. Fokina brak direct door de service van de Serviër heen en liep na nóg een break uit naar een 5-1 voorsprong. Die voorsprong gaf de fantastische spelende Fokina niet meer uit handen. Sterker nog, met een derde break maakte Fokina een einde aan de partij: 3-6, 7-6, 1-6.

Teleurstelling

„Het is teleurstellend om een wedstrijd te verliezen en je zo te voelen op de baan”, zei Djokovic na afloop. „Maar het stopt hier niet. Ik blijf werken en hopelijk kom ik in mijn beste vorm naar Roland Garros, dat is mijn grote doel in het gravelseizoen. Ik wist dat het een tijdje zou duren voor ik mijn beste niveau op gravel ga bereiken. Ik heb nooit goed gespeeld in de openingstoernooien van het gravelseizoen.”

Davidovich Fokina vierde de mooiste zege uit zijn loopbaan. „Ik ben een groot fan van Djokovic”, zei hij. „Ik probeer al zijn wedstrijden te bekijken. Hoe mooi is het dan dat ik hier voor volle tribunes van hem heb gewonnen? ”

Moeilijke periode

Vlak voor het toernooi liet de 34-jarige Djokovic nog weten dat hij de afgelopen maanden veel last heeft gehad van het missen van veel toernooien. De Serviër is niet gevaccineerd tegen het coronavirus en was daarom op veel plaatsen niet welkom.

Hij miste de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, en kwam in de eerste drie maanden alleen in Dubai in actie. „Ik hoop dat ik straks niet op zes wedstrijden in zes maanden sta”, zei Djokovic over zijn enige drie wedstrijden tot nu dit jaar, in februari in Dubai. „De afgelopen drie tot vier maanden zijn echt moeilijk voor me geweest, mentaal en emotioneel. Dit is iets wat ik nog nooit heb meegemaakt.”