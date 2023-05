Real laat langs Rayo Vallecano, Atlético verspeelt ruime voorsprong

Real Madrid, dat eerder op de dag Rayo Vallecano versloeg (2-1), blijft daardoor de nummer 2 van Spanje, met een punt voorsprong op Atlético.

Saúl maakte in de 21e minuut de openingstreffer voor Atlético, na voorbereidend werk van Mario Hermoso. In extra tijd van de eerste helft zorgde Antoine Griezmann voor de 0-2. De Franse aanvaller scoorde in de rebound. Na de hervatting liep Atlético verder uit door een doelpunt van de Belg Yannick Carrasco.

Vervolgens scoorde César Montes voor de thuisclub. Een kwartier voor tijd benutte Joselu een strafschop voor Espanyol en was het weer spannend. Vinicius zorgde in de 79e minuut voor de gelijkmaker. Memphis Depay ontbrak bij Atlético wegens een blessure.

Bekijk ook: Blamage voor FC Barcelona ondanks wonderschone assist Frenkie de Jong

Felicitaties voor Karim Benzema (tweede van links) nadat hij na ruim een half uur spelen de score had geopend voor Real Madrid. Ⓒ AFP

Karim Benzema zette Real Madrid na ruim een half uur op voorsprong. Raúl De Tomás maakte in de 84e minuut gelijk. Rodrygo zette de thuisclub vervolgens opnieuw op voorsprong.

Barcelona is al kampioen in Spanje.