KNVB: 'Moment om ook Sneijder en Van Persie te eren'

"Het streven is om dat tijdens het oefenduel met Engeland, in maart 2018 te laten plaatsvinden”, zegt KNVB-directeur Jean-Paul Decossaux, die van een dergelijk afscheid een traditie wil maken.

Mosterd na maaltijd

"We willen – naar voorbeeld van de Franse en Italiaanse bond – een keer per kwalificatiecyclus, dus eens per twee jaar, een afscheid organiseren voor onze helden, die stoppen bij de nationale ploeg, maar nog wel doorgaan bij hun club. Stel je voor dat Arjen na Bayern München nog twee jaar bij FC Groningen gaat voetballen. Een afscheid dan is een beetje mosterd na de maaltijd.”

Kuyt, Van der Vaart en Vlaar

Robben is volgens Decossaux zo goed als zeker niet de enige die in maart in het zonnetje zou moeten worden gezet. ,,Het is bijvoorbeeld ook een mooi moment om Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Robin van Persie, Dirk Kuyt en Ron Vlaar te eren. Maar die plannen moeten worden uitgewerkt.”

