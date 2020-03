De brief van Thomas Bach over de Spelen: ’We zitten met een dilemma’

Die zouden oorspronkelijk op 24 juli in het Japanse Tokio van start gaan. „Het cancelen van de Spele lost geen enkel probleem op en helpt ook niemand”, benadrukt het IOC. „Annulering staat dan ook niet op de agenda.”

’Vertrouwen in Japan’

En voorzitter Thomas Bach schrijft verder: „We zien duidelijke verbeteringen in Japan, waar de mensen de olympische vlam warm hebben verwelkomd. Dit versterkt het vertrouwen van het IOC in de Japanse organisatie, dat we de Olympische Spelen met bepaalde veiligheidsrestricties in het land kunnen houden. Aan de andere kant is er in andere landen en op andere continenten een dramatische toename van het aantal besmettingen en uitbraken van het coronavirus. Daarom concludeert het bestuur nu dat het IOC de volgende stap moet nemen in de scenario-planning.”

Uitstellen van de Spelen betekent volgens het IOC dat bepaalde sportlocaties mogelijk niet meer beschikbaar zijn. Ook zijn bij elkaar al voor miljoenen aan hotelovernachtingen geboekt. „Bovendien moet de internationale sportkalender voor tenminste 33 olympische sporten aangepast worden. Dat zijn slechts een paar van de vele, vele uitdagingen”, aldus het IOC.

