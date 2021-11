Andrey Rublev verdedigt titel bij tennistoernooi Rotterdam

Met de eerder aangekondigde komst van Daniil Medvedev, de nummer 2 van de wereld, en Stefanos Tsitsipas zijn daarmee vier van de acht deelnemers aan de ATP Finals actief in Rotterdam, waar de 49e editie van 5 tot en met 13 februari plaatsvindt.

De RusRublev is de titelverdediger in Ahoy. Hij is de nummer 5 van de wereld. „Rublev was dit jaar enorm indrukwekkend in Rotterdam. Ik ben er daarom bijzonder blij mee dat hij terugkeert in 2022”, reageerde toernooidirecteur Richard Krajicek.

De Pool Hurkacz staat negende op de wereldranglijst. Hij won dit jaar het masterstoernooi van Miami. In Rotterdam was hij de afgelopen jaren niet bijster succesvol met nederlagen in de eerste en tweede ronde. Beide keren was de Griek Tsitsipas zijn tegenstander.