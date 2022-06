Sport Kort: Kan Rafael Nadal voor 14e keer Roland Garros winnen?

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Rafael Nadal in finale Roland Garros tegen Casper Ruud

07.31 uur: Rafael Nadal speelt zondagmiddag in de finale van Roland Garros tegen de Noor Casper Ruud. De Spanjaard, die het toernooi al dertien keer won, zag zijn tegenstander in de halve finale Alexander Zverev opgeven. De Duitser liep een zware enkelblessure op en is lang uit de roulatie.

Ruud versloeg in de halve finale op het gravel in Parijs de Kroaat Marin Cilic. Voor de 23-jarige Noor is het de eerste finale van een grandslamtoernooi. Hij schakelde op Roland Garros onder meer de Griek Stefanos Tsitsipas uit, vorig jaar finalist.