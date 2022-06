Sport Kort: Kwalificatieduels grastoernooi Rosmalen naar maandag door regen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Kuworge doet niet mee om de prijzen op EK gewichtheffen

20.42 uur: Gewichtheffer Enzo Kuworge heeft zich bij de EK in Tirana niet kunnen mengen in de strijd om de medailles in de klasse boven 109 kilogram. De 20-jarige Kuworge wist in Albanië bij het stoten geen resultaat neer te zetten. Drie pogingen om 230 kilo te stoten waren ongeldig.

Bij het trekken had Kuworge nog een score van 183 kilo neergezet. Als Kuworge 230 kilo had weten te stoten, dan was hij als vijfde geëindigd. De titel ging, net als op de Olympische Spelen, naar de Georgiër Lasha Talakhadze.

Kuworge werd vorig jaar op de Spelen van Tokio zesde bij zijn debuut.

Tennissers Leimonias veroveren voor 23e keer landstitel

20.33 uur: De Haagse tennisclub Leimonias is voor de 23e keer landskampioen geworden. Leimonias, in 2017 voor het laatst de beste in de Eredivisie, was in de finale met 4-0 te sterk voor ALTA uit Amersfoort.

Ryan Nijboer verzekerde Leimonias van het vierde en beslissende punt. Ook Javier Barranco Cosano uit Spanje, de Belgische Marie Benoit en Valentina Ivachnenko hadden ieder al voor een punt gezorgd.

De play-offs werden op het park van Zandvoort gehouden. Vanwege de regen werden in de finale de enkelspelen van de mannen in een tennishal in Hoofddorp afgemaakt.

Kwalificatieduels grastoernooi Rosmalen naar maandag door regen

18.33 uur: De resterende kwalificatiewedstrijden op het grastennistoernooi van Rosmalen zijn verplaatst naar maandag. Wegens de aanhoudende regen kon er zondag amper getennist worden op het Brabantse gras.

Bij de mannen maakt alleen Gijs Brouwer nog kans op een plek in het hoofdtoernooi. Hij neemt het maandag in de tweede en laatste kwalificatieronde op tegen de Italiaan Andreas Seppi.

Het grastoernooi van Rosmalen is na drie jaar terug op de kalender. De afgelopen twee edities gingen niet door vanwege de coronapandemie.

Maandag worden ook de eerste partijen in het hoofdtoernooi gespeeld. Onder anderen Tallon Griekspoor komt dan in actie. Hij treft de Sloveen Aljaz Bedene.

Zweedse scheidsrechter Nyberg leidt Oranje in Wales

18.15 uur: Scheidsrechter Glenn Nyberg leidt woensdagavond het uitduel van het Nederlands elftal met Wales in de Nations League. De 33-jarige Zweed krijgt in het Cardiff City Stadium assistentie van de grensrechters Mahbod Beigi en Andreas Söderqvist uit zijn geboorteland.

Nyberg floot eerder dit jaar op 17 februari de thuiswedstrijd van PSV tegen Maccabi Tel Aviv in de Conference League. De club uit Eindhoven won die wedstrijd met 1-0. Cody Gakpo maakte het doelpunt.

Motorcrosser Coldenhoff wint tweede race bij GP Frankrijk

18.11 uur: Motorcrosser Glen Coldenhoff heeft de tweede manche van de Grote Prijs van Frankrijk op zijn naam geschreven. De 31-jarige Brabander eindigde overall als derde na de twaalfde plaats in de eerste manche. De zege in de Grote Prijs ging naar de Zwitser Jeremy Seewer.

Seewer had eerder de eerste manche op het circuit in Ernée gewonnen voor de Spanjaard Jorge Prado en de Belg Brent Van Doninck. In de tweede manche achterhaalde Coldenhoff Prado, die lang aan de leiding reed, en bleef daarna Seewer en de Spanjaard voor. Het is de eerste race dit jaar die Coldenhoff weet te winnen. Hij eindigde dit seizoen al drie keer als tweede.

In het WK staat Coldenhoff vijfde met 306 punten. Tim Gajser gaat aan de leiding met 438 punten. De Sloveen finishte in Frankrijk als vijfde en vierde.

Calvin Vlaanderen kwam als vijftiende binnen in de eerste manche en moest opgeven in de tweede. Brian Bogers ging wegens ziekte niet van start in Frankrijk.

Wil Besseling komt in Hamburg net tekort voor eerste titel

17.40 uur: Het is golfer Wil Besseling net niet gelukt zijn eerste titel te veroveren op het Porsche European Open in Hamburg. De 36-jarige Besseling eindigde als tweede in Duitsland. Landgenoot Daan Huizing werd tiende, met -1.

De Nederlander moest de titel aan de Fin Kalle Samooja laten. De 34-jarige Samooja maakte op de slotdag indruk met een ronde van -8, die hij dankte aan liefst acht birdies. Dat was tevens een baanrecord. Hij kwam uit op een totaalscore van -6.

Besseling had in totaal twee slagen meer nodig en ging op de laatste dag rond in 71 slagen, één minder dan het baangemiddelde. Hij begon goed met een birdie op de derde hole, maar presteerde minder op de laatste holes. Op hole 15 noteerde hij een double bogey, oftewel twee slagen boven het baangemiddelde.

Achter Besseling eindigden de Engelsman Richard Mansell en Victor Perez uit Frankrijk als derde, met -3. Perez was vorige week de beste op het Dutch Open, waar Besseling de cut niet haalde.

Door zijn prestatie verzekerde Besseling zich ook van deelname aan het US Open, een van de vier grootste golftoernooien. Het toernooi in Hamburg gold als kwalificatietoernooi voor de major die van 16 tot en met 19 juni wordt gespeeld.

Tevens verdiende Besseling een cheque van 192.500 euro. Voor de winnaar lag 297.500 euro klaar.

Brons voor judoka’s Stevenson en Kamps in Tbilisi

16.53 uur: De Nederlandse judoka’s Karen Stevenson en Marit Kamps hebben aan het Grand Slam-toernooi van Tbilisi een bronzen medaille overgehouden. De 28-jarige Stevenson won zondag in haar afsluitende partij op waza-ari van de Oekraïense Jelizaveta Litvinenko. Zij was door Anna-Maria Wagner door ippon uit de finale gehouden. De Duitse veroverde in de Georgische hoofdstad de titel ten koste van de Braziliaanse Mayra Aguiar.

In de zwaarste gewichtsklasse (+78) had de pas 21-jarige Marit Kamps in de halve finale weinig in te brengen tegen de Française Julia Tolofua. In de strijd om een podiumplaats won ze van de aanzienlijk zwaardere Kazachstaanse Kamila Berlikasj, drie drie keer werd bestraft. Kamps kreeg zelf twee waarschuwingen wegens passiviteit. Tolofua kreeg het goud omgehangen.

Volleybalsters laten kans op eerste zege in Nations League liggen

14.32 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben een kans laten liggen om wereldkampioen Servië te verslaan in de Nations League. De ploeg van bondscoach Avital Selinger verloor in Ankara de eerste twee sets, maar knokte zich knap terug. In de beslissende vijfde set was Oranje bij een voorsprong van 13-11 twee punten verwijderd van de winst. De Servische vrouwen trokken de wedstrijd echter alsnog naar zich toe: 25-27 16-25 25-17 25-22 13-15.

De ploeg van Selinger verloor deze week in de Turkse hoofdstad ook van China (1-3), Bulgarije (2-3) en Italië (0-3). Tegen Servië waren de volleybalsters na een indrukwekkende comeback dicht bij hun eerste zege. Celeste Plak zorgde er met een paar rake klappen voor dat Oranje de overwinning voor het grijpen had. Servië, dat Nederland op het WK van 2018 in Japan versloeg in de halve finales, pakte de winst echter met vier punten op rij.

Voor de volleybalsters gaat de Nations League over ruim een week verder met vier wedstrijden in Brazilië. Ze spelen daarna ook nog vier keer in Canada. De Nations League dient voor Oranje als voorbereiding op het WK in eigen land en Polen (23 september tot en met 15 oktober).

Bendsneyder ondanks slechte start weer in de punten

13.25 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft weer punten gepakt in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer kwam in de Grote Prijs van Catalonië als dertiende over de streep, na een bijzonder slechte start. Bendsneyder had zich als zevende gekwalificeerd op het circuit van Barcelona, maar viel na een mislukte inhaalpoging in de eerste bocht terug tot in de achterhoede.

Bendsneyder knokte zich vanaf de 24e plek wel naar voren, mede omdat enkele coureurs voor hem uitvielen. Zo schoof de Amerikaan Joe Roberts halverwege de race in leidende positie de grindbak in, terwijl hij een aardige voorsprong had opgebouwd. In de laatste rondes knokten de Spanjaard Arón Canet en de Italiaan Celestino Vietti om de winst. De 20-jarige Vietti passeerde Canet in de slotronde en boekte zijn derde overwinning van het seizoen. De Italiaan verstevigde daardoor de leiding in het WK-klassement met 133 punten, 16 punten meer dan de Japanner Ai Ogura.

Canet eindigde als tweede, zijn landgenoot Augusto Fernández werd derde. Zonta van den Goorbergh kwam als twintigste over de finish, nadat hij van plek 28 was gestart. De 16-jarige debutant in de Moto2 wacht nog altijd op zijn eerste punten van dit seizoen.

Bendsneyder pakte weer 3 punten en voerde zijn totaal op naar 44. De Rotterdammer eindigde in de openingsrace in Qatar buiten de top 15, maar pakte sindsdien in iedere GP punten.

Rafael Nadal in finale Roland Garros tegen Casper Ruud

07.31 uur: Rafael Nadal speelt zondagmiddag in de finale van Roland Garros tegen de Noor Casper Ruud. De Spanjaard, die het toernooi al dertien keer won, zag zijn tegenstander in de halve finale Alexander Zverev opgeven. De Duitser liep een zware enkelblessure op en is lang uit de roulatie.

Ruud versloeg in de halve finale op het gravel in Parijs de Kroaat Marin Cilic. Voor de 23-jarige Noor is het de eerste finale van een grandslamtoernooi. Hij schakelde op Roland Garros onder meer de Griek Stefanos Tsitsipas uit, vorig jaar finalist.