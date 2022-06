Sport Kort: Quartararo verstevigt leiding MotoGP na zege en blunder Espargaro

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Quartararo loopt uit in MotoGP na zege en blunder Espargaro

15.07 uur: De Franse motorcoureur Fabio Quartararo heeft met winst van de Grote Prijs van Catalonië de leiding in het WK-klassement van de MotoGP verstevigd. De Yamaha-coureur pakte op het circuit van Barcelona bij de start de leiding en reed daarna met veel machtsvertoon naar zijn tweede overwinning van het seizoen.

De 23-jarige Quartararo, die vorig jaar de wereldtitel pakte in de koningsklasse, kwam op 147 punten. Hij profiteerde van een blunder van Aleix Espargaro, de Spaanse nummer 2 van het klassement. Espargaro, die van poleposition was vertrokken, koerste voor eigen publiek af op de tweede plaats. Espargaro dacht echter bij het ingaan van de laatste ronde dat de race al voorbij was. De Aprilia-coureur kwam overeind, nam gas terug en zwaaide naar het publiek. Pas toen enkele andere coureurs op hoge snelheid voorbij waren geraasd, besefte Espargaro dat hij nog een ronde moest rijden. De Spanjaard kwam gedesillusioneerd als vijfde over de finish en zag zijn achterstand in het WK op Quartararo oplopen tot 22 punten.

Volleybalsters laten kans op eerste zege in Nations League liggen

14.32 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben een kans laten liggen om wereldkampioen Servië te verslaan in de Nations League. De ploeg van bondscoach Avital Selinger verloor in Ankara de eerste twee sets, maar knokte zich knap terug. In de beslissende vijfde set was Oranje bij een voorsprong van 13-11 twee punten verwijderd van de winst. De Servische vrouwen trokken de wedstrijd echter alsnog naar zich toe: 25-27 16-25 25-17 25-22 13-15.

De ploeg van Selinger verloor deze week in de Turkse hoofdstad ook van China (1-3), Bulgarije (2-3) en Italië (0-3). Tegen Servië waren de volleybalsters na een indrukwekkende comeback dicht bij hun eerste zege. Celeste Plak zorgde er met een paar rake klappen voor dat Oranje de overwinning voor het grijpen had. Servië, dat Nederland op het WK van 2018 in Japan versloeg in de halve finales, pakte de winst echter met vier punten op rij.

Voor de volleybalsters gaat de Nations League over ruim een week verder met vier wedstrijden in Brazilië. Ze spelen daarna ook nog vier keer in Canada. De Nations League dient voor Oranje als voorbereiding op het WK in eigen land en Polen (23 september tot en met 15 oktober).

Bendsneyder ondanks slechte start weer in de punten

13.25 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft weer punten gepakt in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer kwam in de Grote Prijs van Catalonië als dertiende over de streep, na een bijzonder slechte start. Bendsneyder had zich als zevende gekwalificeerd op het circuit van Barcelona, maar viel na een mislukte inhaalpoging in de eerste bocht terug tot in de achterhoede.

Bendsneyder knokte zich vanaf de 24e plek wel naar voren, mede omdat enkele coureurs voor hem uitvielen. Zo schoof de Amerikaan Joe Roberts halverwege de race in leidende positie de grindbak in, terwijl hij een aardige voorsprong had opgebouwd. In de laatste rondes knokten de Spanjaard Arón Canet en de Italiaan Celestino Vietti om de winst. De 20-jarige Vietti passeerde Canet in de slotronde en boekte zijn derde overwinning van het seizoen. De Italiaan verstevigde daardoor de leiding in het WK-klassement met 133 punten, 16 punten meer dan de Japanner Ai Ogura.

Canet eindigde als tweede, zijn landgenoot Augusto Fernández werd derde. Zonta van den Goorbergh kwam als twintigste over de finish, nadat hij van plek 28 was gestart. De 16-jarige debutant in de Moto2 wacht nog altijd op zijn eerste punten van dit seizoen.

Bendsneyder pakte weer 3 punten en voerde zijn totaal op naar 44. De Rotterdammer eindigde in de openingsrace in Qatar buiten de top 15, maar pakte sindsdien in iedere GP punten.

Rafael Nadal in finale Roland Garros tegen Casper Ruud

07.31 uur: Rafael Nadal speelt zondagmiddag in de finale van Roland Garros tegen de Noor Casper Ruud. De Spanjaard, die het toernooi al dertien keer won, zag zijn tegenstander in de halve finale Alexander Zverev opgeven. De Duitser liep een zware enkelblessure op en is lang uit de roulatie.

Ruud versloeg in de halve finale op het gravel in Parijs de Kroaat Marin Cilic. Voor de 23-jarige Noor is het de eerste finale van een grandslamtoernooi. Hij schakelde op Roland Garros onder meer de Griek Stefanos Tsitsipas uit, vorig jaar finalist.