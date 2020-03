Sportbonden schrappen wedstrijden in Noord-Brabant

Voor de hockeybond heeft de maatregel betrekking op ongeveer 2000 wedstrijden, waaronder ook duels in de hoofdklasse. Voor de hockeyploeg van Den Bosch, koploper in de hoofdklasse voor vrouwen, stond de uitwedstrijd tegen SCHC op het programma. Inhaaldata worden later bekendgemaakt.

„Iedereen die niet uitkomt voor een vereniging uit Noord-Brabant en geen klachten heeft, kan de komende dagen gewoon deelnemen aan hockeyactiviteiten in Nederland”, meldt de KNHB.

In navolging van de hockeybond kwam de volleybalbond met dezelfde maatregel. „Met het afgelasten van alle wedstrijden geeft de Nevobo de Brabantse volleyballers de gelegenheid om mee te werken aan het beperken van de onderlinge sociale contacten.” Op dinsdag 17 maart volgt er nieuwe informatie over de voortgang van de betreffende competities, meldt de volleybalbond.

De handbalbond draagt de leden ook op „om gevolg te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s om alle sportwedstrijden tot en met 17 maart af te gelasten.” De Nederlandse en Belgische bonden besloten in overleg de BENE-League Final4 dit weekend niet door te laten gaan. In overleg met de vier finalisten wordt bekeken of er op een later moment alsnog invulling aan de BENE-League Final4 wordt gegeven.

Op 29 maart spelen de handbalsters van Oranje een EK-kwalificatiewedstrijd in Ahoy, maar volgens de bond is er op dit moment geen reden om die wedstrijd af te gelasten. Er worden 10.000 fans verwacht.

Tennisbond KNLTB nam het advies van NOC*NSF eveneens over. De bond benadrukt dat een eventuele afgelasting van het Fed Cup-duel met China, op 17 en 18 april in Den Bosch, nog niet aan de orde is.

De KNVB schrapte eerder alle duels in het prof- en amateurvoetbal in Noord-Brabant.