Ronald Koeman verder moet zonder ster Droom Memphis Depay vervliegt door vertrek Lionel Messi

Door Yorick Hokke Kopieer naar clipboard

Lionel Messi verlaat Camp Nou Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Wat eigenlijk nooit voor mogelijk werd gehouden, is nu toch gebeurd: Lionel Messi (34) vertrekt bij FC Barcelona. Na 21 jaar in Catalonië kan de club het Argentijnse fenomeen om economische redenen niet binnenboord houden. Verbijstering alom in Camp Nou, nu Ronald Koeman verder moet zonder zijn ster.