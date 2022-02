Waarom moeten Vitesse en PSV wél al spelen in Conference League en Feyenoord en AZ niet?

De Eindhovenaren eindigden als derde in hun poule in de Europa League. In voorgaande jaren zou dat Europese uitschakeling hebben betekend, maar de Conference League dient vanaf dit seizoen als vangnet. PSV neemt het in de zogeheten tussenronde op tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv. Donderdag wordt de heenwedstrijd in het Philips Stadion gespeeld, een week later volgt de return.

Vitesse eindigde verrassend als tweede in zijn Conference League-groep. Lang leek de strijd om die plek aan te komen op de laatste speeldag, maar omdat Tottenham Hotspur vanwege coronagevallen niet kon aanvangen tegen Stade Rennais, mocht Vitesse, dat met 3-1 won van NS Mura, van de UEFA als nummer twee door naar de tussenronde. Daarin wacht donderdag in Oostenrijk Rapid Wien. Een week later is de terugwedstrijd in Arnhem.

Feyenoord en AZ plaatsten zich als groepswinnaar in hun Conference League-poule en slaan om die reden een ronde over.

In de achtste finales nemen de teams het op tegen een van de winnaars uit de tussenronde. Ajax speelt in de Champions League en wacht in de achtste finales een tweeluik met Benfica.