Sport kort: Marathon Parijs weer een maand later

Atletiek: Marathon van Parijs opnieuw uitgesteld

13.41 uur: De marathon van Parijs is opnieuw uitgesteld. De hardloopwedstrijd door de Franse hoofdstad zou in eerste instantie op zondag 5 april worden gehouden, maar werd als gevolg van de coronacrisis in maart al uitgesteld naar 18 oktober. Nu heeft de organisatie in samenspraak met de lokale autoriteiten besloten de marathon nog een maand later te houden, op zondag 15 november.

Zo'n 65.000 hardlopers hebben zich ingeschreven voor de marathon door Parijs, waaronder bijna zeshonderd Nederlanders. De wedstrijd start op de Champs-Élysées en eindigt na 42,195 kilometer, waarvan een flink deel langs de Seine, ook weer in de buurt van de Arc de Triomphe.

Voetbal: Félix met blessure aan de kant bij Atlético

12:43 uur Atlético Madrid neemt het dinsdag zonder aanvaller João Félix op tegen Celta. De 20-jarige Portugees heeft last van botoedeem in een van zijn enkels, meldt de club uit Madrid maandag. Onduidelijk is hoelang Félix aan de kant staat.

Félix werd vrijdag in het met 3-0 gewonnen duel met Mallorca in de 55e minuut gewisseld. Drie dagen eerder was hij invaller tegen FC Barcelona (2-2). De Portugees werd vorig jaar overgenomen van Benfica en is de duurste aankoop uit de geschiedenis van Atlético. Hij speelde dit seizoen tot dusverre 26 competitiewedstrijden, waarin hij zes keer scoorde.

Atlético is derde in La Liga, zonder zicht op de titel, maar wel redelijk zeker van deelname aan de Champions League van volgend seizoen. In de editie van dit seizoen komt het in augustus uit in de kwartfinales. Na de pauze door de coronacrisis gaat het verder in toernooivorm.

Voetbal: Fortuna Sittard neemt huurling Cox over van Brighton

10.15 uur De Engelse linksback George Cox blijft bij Fortuna Sittard voetballen. De Limburgse eredivisieclub heeft Cox overgenomen van Brighton & Hove Albion, waar zijn contract afliep. De 22-jarige verdediger speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor Fortuna.

Cox kwam in het geel-groen tot 23 wedstrijden, waarvan 21 in de competitie. Hij maakte één doelpunt, in de laatste wedstrijd voordat het seizoen vanwege het coronavirus werd onderbroken en later zelfs werd beëindigd. Cox leek Fortuna begin maart een overwinning op PEC Zwolle te bezorgen, maar vlak voor tijd viel nog de gelijkmaker (1-1). De Engelsman ondertekende in Sittard een contract voor drie jaar.

Golf: Golfer DeChambeau houdt jonge Wolff van zege af

08:50 uur De Amerikaanse golfer Bryson DeChambeau heeft zich met een slotronde van 65 slagen de beste getoond in de Rocket Mortgage Classic, een toernooi uit de PGA Tour dat gehouden werd in Detroit. DeChambeau begon aan zijn slotronde met drie slagen achterstand op zijn jonge landgenoot Matthew Wolff.

Wolff moest echter al snel vijf bogeys op zijn kaart noteren, terwijl DeChambeau op zijn eerste tien holes vijf birdies wegputte en de leiding overnam. Wolff herpakte zich nog met vier birdies, maar met een ronde van 71 slagen strandde hij uiteindelijk op drie slagen van DeChambeau.

Wolff was met zijn 21 jaar de jongste golfer geweest sinds Tiger Woods in 1996 die zijn tweede toernooizege op de PGA Tour zou hebben gepakt. Voor de 26-jarige DeChambeau was het zijn zesde overwinning. De Amerikaan Cameron Champ, die ongeveer twee weken geleden positief testte op het coronavirus en tien dagen in zelfisolatie ging, mocht na drie negatieve testen alsnog aan het toernooi deelnemen. Hij eindigde na een slotronde van 66 slagen op de gedeelde twaalfde plaats.

Voetbal: Alavés vindt al snel opvolger voor ontslagen coach

07.30 uur Deportivo Alavés heeft binnen enkele uren al een opvolger aangesteld voor de zondag ontslagen trainer Asier Garitano. Rond middernacht presenteerde de Spaanse voetbalclub Juan Ramón Muñiz als nieuwe coach.

Hij moet voorkomen dat de Baskische club verder afglijdt en ’onder de streep’ belandt. Alavés staat na vijf nederlagen op rij op de vijftiende plaats in La Liga.

Alavés heeft nog wel een marge van zes punten met de degradatiezone maar het vertrouwen in Garitano, ruim een jaar in dienst, was weg. Muñiz, voormalig verdediger van Gijon, Vallecano en Numancia, was als coach eerder werkzaam op het hoogste en op één na hoogste niveau bij Malaga (2006-2008, 2009-2010 en 2018-2019), Santander (2008-2009), Alcorcón (2015-2016) en Levante (2016-2018).