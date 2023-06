Manager Max Verstappen: ‘Samen met Jumbo met een knaller afsluiten’

Verstappens manager Raymond Vermeulen en vader Jos Verstappen gingen tien jaar geleden al eens langs in Veghel om te praten met Jumbo over een mogelijke samenwerking. Max Verstappen reed op dat moment nog in de karts. Vanaf het moment dat de coureur de overstap maakte naar de autosport, in 2014, sponsort Jumbo hem al. Vanaf volgend jaar staat de naam van de supermarktketen niet meer op zijn helm.

,,De familie Van Eerd en Jumbo hebben Max vanaf dag één gesteund. Dat was zeker in die tijd heel uniek te noemen. We kijken terug op een fantastische samenwerking”, zegt Vermeulen, die onlangs al werd ingelicht over het besluit om te stoppen met sportsponsoring. ,,Na tien jaar is het ook helemaal niet vreemd om de zaak eens te herijken. We zijn vooral heel dankbaar en kijken met heel veel plezier op al die jaren terug. Dit jaar kunnen we hopelijk nog samen een derde wereldtitel bemachtigen en met een knaller afsluiten.”

Dutch Grand Prix

Verstappen en Jumbo zijn ook belangrijke pijlers als het gaat om de Dutch Grand Prix in Zandvoort. ,,De Jumbo Racedagen zijn denk ik een eerste voorsortering geweest op de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort”, aldus Vermeulen. ,,Frits van Eerd had de visie om een gezamenlijk familie-evenement neer te zetten. Dat is uitgegroeid tot de Grand Prix en de vrijdag in dat weekeinde met de Super Friday van Jumbo.”

Met recente, grote sponsordeals met Heineken en EA Sports is Verstappen een speler op het wereldtoneel. Dat Jumbo nog altijd op zijn helm staat, tot het einde van dit jaar dus, heeft ook te maken met een zekere vorm van loyaliteit. Vermeulen: ,,Ze waren er al zo vroeg bij. Dit gaat veel dieper dan alleen die sticker en de zakelijke samenwerking. We wensen Jumbo en de familie alle goeds voor de toekomst.”