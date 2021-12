Harde kern Standard Luik roept op tot volledige boycot thuisduels

De fanatieke aanhang zegt klaar te zijn met het gevoerde beleid bij de in verval geraakte topclub, momenteel dertiende in de Pro League. Algemeen directeur Alexandre Grosjean en voorzitter Bruno Venanzi worden als schuldigen aangewezen. Zondag was rivaal Charleroi met 3-0 te sterk in Luik.

Complete vernedering

„Dertien jaar al zijn we in eigen huis ongeslagen tegen Charleroi. En zelfs al gaat het niet zo goed met Standard, we hoopten zondag op winst. Maar wat kregen we: een complete vernedering. Vandaag kunnen we niet meer dieper zakken”, aldus de harde kern.

Aanhangers van Standard gooiden zondag na de nederlaag vuurwerk, rookbommen en vuurpijlen op het veld. Na een korte onderbreking besloot de scheidsrechter de wedstrijd in de 87e minuut te beëindigen, nadat er wederom vuurwerk was afgestoken. Tientallen fans van de thuisclub betraden daarna het veld. Standard zei de incidenten te betreuren en veroordeelde het gedrag van de supporters in een verklaring op de website. „We kunnen niet tolereren dat een minderheid ver over de schreef gaat en illegale handelingen pleegt in en rond ons stadion”, viel er te lezen.