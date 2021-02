Blessureleed voor Paul Pogba en Ronald Araújo

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Skiën: Onderdelen WK uitgesteld door sneeuwval

18.16 uur: Ook dinsdag heeft de WK ski in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo last van de heftige sneeuwval in de Dolomieten. Daardoor is de super-G voor de mannen verplaatst naar donderdag. Dat meldde de internationale skifederatie FIS maandag.

Door de aanhoudende sneeuw en het gevaar op lawines was het maandag niet mogelijk de piste te prepareren. Eerder op de dag was het openingsnummer, de combinatie voor de vrouwen, al afgelast. Het is de bedoeling dat de vrouwen hun super-G dinsdag wel afwerken. Het aanvangstijdstip werd wel verschoven van 10.30 uur naar 13.00 uur.

Voetbal: Manchester United enkele weken zonder Paul Pogba

16.35 uur: Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer is middenvelder Paul Pogba voorlopig kwijt. De Fransman blijkt zaterdag in het duel met Everton (3-3) een blessure aan het dijbeen te hebben opgelopen, meldde de Noorse coach maandag.

Pogba’s afwezigheid is een tegenvaller voor de club, die de naaste belager is van stadgenoot Manchester City in de Premier League en ook binnenkort duels om de FA Cup en de Europa League op het programma heeft staan.

„Het is een blessure die een aantal weken herstel vraagt”, zei Solskjaer op de website van de club. „Hij werkt er hard aan. Natuurlijk is Paul de laatste weken belangrijk geweest voor ons, maar we nemen geen enkel risico.”

De blessure van Pogba vergroot de kans op speelminuten voor Donny van de Beek mogelijk weer iets. De oud-Ajacied speelde sinds de kerst slechts 52 minuten competitievoetbal.

Voetbal: Koeman is verdediger Araújo weer kwijt bij Barcelona

16.32 uur: Trainer Ronald Koeman moet het bij FC Barcelona weer een tijdje doen zonder Ronald Araújo. De Uruguayaanse verdediger viel zondag in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Real Betis (2-3) al na ruim tien minuten uit. Araújo heeft een verstuikte linkerenkel, zo concludeerde de medische staf van Barcelona na onderzoek. Het is niet duidelijk hoe lang hij niet kan voetballen. Vorige maand stond de verdediger ook al een paar weken geblesseerd aan de kant.

Bovendien mist Koeman momenteel al de nodige verdedigers. Ook Gerard Pique en Sergi Roberto zitten in de lappenmand. Rechtsback Sergino Dest keerde onlangs wel weer terug van een kwetsuur.

Wielrennen: Evenepoel mag fietstraining hervatten

13.46 uur: Het supertalent Remco Evenepoel mag de fietstraining hervatten. Uit onderzoek is volgens zijn ploeg Deceuninck - Quick-Step gebleken dat hij voldoende hersteld is van zijn crash, een half jaar geleden in de Ronde van Lombardije. Daarbij liep hij onder meer een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op.

„Ik ben natuurlijk heel blij dat ik weer op mijn fiets kan stappen en weer kan rijden. Voorlopig moet ik het stap voor stap doen en afhankelijk van mijn vooruitgang kunnen we mijn toekomstige programma bepalen. Maar het belangrijkste is dat ik vooruitgang boek”, aldus de 21-jarige Evenepoel, die de vier etappekoersen waar hij vorig jaar voorafgaand aan de Ronde van Lombardije aan meedeed allemaal won.

De komende weken zal zijn vooruitgaan worden gevolgd door het medische team van Deceuninck - Quick-Step, dat in samenspraak met de renner en het management van de ploeg een terugkeer gaat plannen.

„Het herstelproces na een crash van de omvang die Remco had, zal altijd met een aantal ups en downs gepaard gaan. In het begin was het allemaal erg positief en ging het herstel heel snel, maar vervolgens hadden we een vertraging van het proces”, aldus teamarts Philip Jansen. „Hoewel dit niets ergs was, moesten we even pauzeren. We zijn nu blij dat Remco verder kan trainen en kan toewerken naar de start van zijn seizoen. We zullen voorzichtig te werk moeten gaan en het zal nog een lange weg zijn om aan de start van een wedstrijd te staan.”

Voetbal: KNVB introduceert app DiscriminatieMelder

13.08 uur: Als mensen op of rond het voetbalveld getuige zijn van racisme of discriminatie, kunnen ze dat voortaan snel doorgeven aan de KNVB. Er is sinds maandag een speciale app (de DiscriminatieMelder) waarop mensen kunnen aangeven wat er is gebeurd. De nieuwe app maakt onderdeel uit van het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal, ’Voetbal is van iedereen’.

De nieuwe app kent drie categorieën: melding algemeen, betaald voetbal en amateurvoetbal. Meldingen van incidenten in het betaalde voetbal gaan direct naar de veiligheidscoördinator in het stadion, zodat bijvoorbeeld een steward kan kijken wat er precies aan de hand is.

Voor het amateurvoetbal gaan de meldingen naar Discriminatie.nl. De KNVB ontvangt een overzicht van verenigingen waar incidenten zijn gemeld en een geanonimiseerde beschrijving van het incident. Vervolgens neemt Discriminatie.nl contact op met de melder en wordt, als de melder dat wil, ook de KNVB betrokken. De KNVB neemt contact op met de vereniging. Daarnaast kan de zaak worden voorgelegd aan de secretaris van de speciaal aanklager discriminatie om te beoordelen of er een tuchtzaak gestart kan worden of een vooronderzoek daartoe.

„Het idee van de meldingsapp voor het voetbal hebben we uit Engeland”, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. „Zodra er weer publiek bij het voetbal welkom is, hopen we dat iedereen de app gaat gebruiken en op de tribune of langs de lijn discriminatie en racisme in het voetbal meldt. Het melden is zo veel makkelijker en de opsporing wordt daarmee effectiever.”

Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB, is ook blij met de komst van de app. „Bij een incident wil iedereen dat er snel en streng gestraft wordt. In Nederland hebben we een rechtssysteem waarbij je iemands schuld moet kunnen bewijzen voordat je kunt straffen. Dat is in het voetbal met het tuchtrechtsysteem of met stadionverboden niet anders. Het is dus belangrijk dat men melding doet zodat we kunnen ingrijpen of een onderzoek kunnen starten.”

Voetbal: Ook maandag geen voetbal in eerste divisie vanwege sneeuw

12.01 uur: Ook maandag gaan de wedstrijden in het betaalde voetbal in Nederland niet door. De ontmoetingen Jong FC Utrecht - FC Dordrecht en Jong Ajax - Cambuur zijn afgelast omdat door sneeuwval en vorst de velden onbespeelbaar zijn, meldt de KNVB. Nieuwe speeldata zijn nog niet bekendgemaakt.

Zondag werden vanwege de slechte weersomstandigheden de wedstrijden in de Eredivisie en eerste divisie ook afgelast.

Te veel sneeuw voor eerste onderdeel WK alpineskiën

09.03 uur: Het eerste onderdeel van de wereldkampioenschappen alpineskiën in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo, de combinatie voor vrouwen, gaat maandag niet door vanwege hevige sneeuwval. Dat maakte de internationale skifederatie FIS kort voor de geplande start bekend.

De FIS meldt later wanneer de combinatie wordt ingehaald.