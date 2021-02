Eerste onderdeel WK skiën geschrapt wegens hevige sneeuwval

Schaatsen

Een Elfstedentocht in de huidige coronasituatie zit er niet in

Een Elfstedentocht in de huidige pandemie zit er niet in. Voorzitter Wiebe Wieling van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden laat in een korte reactie aan het ANP weten dat aan de eerdere stellingname van het bestuur niets is veranderd. „Gelet op de huidige coronasituatie is er nog geen a...