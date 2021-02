Sneeuw blijft betaald voetbal dwarszitten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Ook maandag geen voetbal in eerste divisie vanwege sneeuw

12.01 uur: Ook maandag gaan de wedstrijden in het betaalde voetbal in Nederland niet door. De ontmoetingen Jong FC Utrecht - FC Dordrecht en Jong Ajax - Cambuur zijn afgelast omdat door sneeuwval en vorst de velden onbespeelbaar zijn, meldt de KNVB. Nieuwe speeldata zijn nog niet bekendgemaakt.

Zondag werden vanwege de slechte weersomstandigheden de wedstrijden in de Eredivisie en eerste divisie ook afgelast.

Te veel sneeuw voor eerste onderdeel WK alpineskiën

09.03 uur: Het eerste onderdeel van de wereldkampioenschappen alpineskiën in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo, de combinatie voor vrouwen, gaat maandag niet door vanwege hevige sneeuwval. Dat maakte de internationale skifederatie FIS kort voor de geplande start bekend.

De FIS meldt later wanneer de combinatie wordt ingehaald.