’Bijna elk uur had ik contact met Maurits’ Voor debuterende Chef de Mission Carl Verheijen wordt het een hele klus om eenheid te bewaren

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Chef de Mission Carl Verheijen arriveert - vanwege een recente coronabesmetting - vandaag pas in Peking. Ⓒ René Bouwman

PEKING - Het was niet de droomstart die de debuterende Chef de Mission zich had voorgesteld bij deze Winterspelen. Carl Verheijen testte ruim twee weken geleden positief op corona, arriveerde vandaag pas in Peking en stond daardoor niet in de frontlinie bij alle commotie rondom Team Zaanlander. Toch wordt de 46-jarige voormalig topschaatser niet snel moedeloos. „Het positieve, het besef dat het glas half vol is, zit in mij.”